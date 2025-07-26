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Uşak'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki orman yangını geniş bölgelere yayıldı, köyler tahliye ediliyor ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 23:52
Uşak'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Uşak'ın Sivaslı İlçesindeki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda gerçekleşen yangın, yerel ekiplerin etkin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Ketenlik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

Yangına Müdahale ve Tahliyeler

Bölgedeki yangın ihbarı üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale sürerken, tedbir amaçlı olarak Ketenlik köyü tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi’nde bazı evlerin hasar gördüğü bildirildi.

Valilikten Açıklama

Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesinde yetkililerden bilgi aldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın, hızla yayılmaya devam ederken, Ketenlik köyüne bağlı Horzumlar ve Tekeli mahalleleri ile Erice köyü de tahliye edildi. Yangına yönelik tahliye işlemleri, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

Yangına Karşı Alınan Önlemler

Yangına müdahale amacıyla bölgeye sevk edilen 5 helikopterin hava kararması ile müdahelesine son verildi. Karadan, 36 arazöz, 20 su tankeri ve 20 iş makinesi ile birlikte toplamda 599 personel görev alıyor.

Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ilk belirlemelere göre hasar tespit çalışmaları başlattı. Ketenlik köyü Gerdanlar Mahallesi’nde 2 ev ve 2 ahır, Tekeli Mahallesi’nde ise 3 ev ve 2 ahırın yandığı tespit edildi. Yangın sonucunda toplamda 17 küçük ve büyükbaş hayvanın da telef olduğu belirlendi.

Ekiplerin yangın bölgesinde yürüttüğü tespit çalışmaları devam etmektedir.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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