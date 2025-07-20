DOLAR
40,35 0%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0%
BITCOIN
4.763.323,29 -0,19%

Uşak'ta Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Uşak'ta çıkan orman yangınına hava ve kara ekipleriyle müdahale ediliyor. Yangın, Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisinde başladı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 14:23
Uşak'ta Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Uşak'ta Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Uşak'ta, Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın Kısa Sürede Büyüdü

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, bölge halkında endişeye neden oldu. İhbar üzerine, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, yangın söndürme ekipleriyle birlikte iki helikopter de olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için müdahaleleri devam etmektedir. Yangının büyümemesi için tüm önlemler alınıyor.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 9. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu Düzenlendi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi Ziyaret Etti
3
Sinop'ta Orman Yangını: 8 Dönüm Alan Zarar Gördü
4
Tekirdağ'da Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
5
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
6
Bakan Kurum, Malatya'da Depremzede Aileye Ziyarette Bulundu
7
Bakan Işıkhan Muş'ta Çalışma Hayatı Buluşmaları'nda Terörsüz Türkiye Vizyonunu Açıkladı

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı