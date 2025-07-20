Uşak'ta Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Uşak'ta, Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın Kısa Sürede Büyüdü

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, bölge halkında endişeye neden oldu. İhbar üzerine, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, yangın söndürme ekipleriyle birlikte iki helikopter de olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için müdahaleleri devam etmektedir. Yangının büyümemesi için tüm önlemler alınıyor.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.