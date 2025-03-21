Uşak'ta Renklilik ve Birlik İçin Nevruz Bayramı Kutlandı

Uşak Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı dolayısıyla renkli bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Bir Eylül Yerleşkesi'nde, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Uşak Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, herkesin Nevruz Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlayarak, Nevruz'un baharın gelişi için bir müjde olduğunu belirtti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise Nevruz'un, doğanın ve toprağın uyanışını simgelediğini vurguladı. Bu özel günün yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda umut ve yeniliklerin de temsilcisi olduğunu ifade etti.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Nevruz Bayramı'nın Türk milletinin binlerce yıllık kültürel mirasını temsil ettiğini söyleyerek, üniversite olarak bu kültürü yaşatmaya yönelik çalışmalara dikkat çekti. Savaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Nevruz, sadece bir mevsim değişikliği değil, aynı zamanda yeniliklerin, başlangıçların ve umutların simgesidir. Doğanın uyanışı gibi, Nevruz da ruhumuzu canlandırır ve bizi yeniden doğmaya, birlikte büyümeye ve ilerlemeye davet eder. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, bizlere barışın, dostluğun ve kardeşliğin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır."

Konuşmaların ardından, üniversite öğrencileri folklor ve dans gösterileriyle kutlama atmosferini renklendirdi. Ayrıca, öğrencilerden oluşan koro, Türk coğrafyasına ait çeşitli şarkılar ve türküler seslendirdi.

Etkinliğin sonunda, rektörlük binası bahçesinde yakılan nevruz ateşinin üzerinden öğrenciler ve akademisyenler atlayarak temsili demir dövme geleneğini gerçekleştirdi.

Uşak Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Uşak Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.