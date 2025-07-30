Uşak'ta Saman Yüklü Kamyon Yangını: İki Kişi Ağır Yaralandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, Hanoğlu Köyü yakınlarında meydana gelen olayda, A.D. (39) yönetimindeki 64 FP 680 plakalı saman yüklü kamyonette aniden yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, alevler kamyoneti sararak büyük bir hasara yol açtı.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olaya müdahale etmek üzere olay yerine intikal etti. Vücudunda yanıklar oluşan sürücü A.D. ve kamyonette yolcu olarak bulunan eşi S.D. (37) sağlık ekipleri tarafından Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından, çift Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yangın sonrası kamyonet tamamen kullanılamaz hale geldi.

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde alev alan saman yüklü kamyonetteki çift ağır yaralandı.

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde alev alan saman yüklü kamyonetteki çift ağır yaralandı.