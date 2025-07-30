DOLAR
40,54 -0,06%
EURO
46,86 -0,04%
ALTIN
4.341,41 -0,09%
BITCOIN
4.781.013,89 -0,59%

Uşak'ta Saman Yüklü Kamyon Yangını: İki Kişi Ağır Yaralandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde saman yüklü bir kamyonette çıkan yangın sonucu çift ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 01:16
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 01:16
Uşak'ta Saman Yüklü Kamyon Yangını: İki Kişi Ağır Yaralandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, Hanoğlu Köyü yakınlarında meydana gelen olayda, A.D. (39) yönetimindeki 64 FP 680 plakalı saman yüklü kamyonette aniden yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, alevler kamyoneti sararak büyük bir hasara yol açtı.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olaya müdahale etmek üzere olay yerine intikal etti. Vücudunda yanıklar oluşan sürücü A.D. ve kamyonette yolcu olarak bulunan eşi S.D. (37) sağlık ekipleri tarafından Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından, çift Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yangın sonrası kamyonet tamamen kullanılamaz hale geldi.

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde alev alan saman yüklü kamyonetteki çift ağır yaralandı.

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde alev alan saman yüklü kamyonetteki çift ağır yaralandı.

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde alev alan saman yüklü kamyonetteki çift ağır yaralandı.

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde alev alan saman yüklü kamyonetteki çift ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Heyeti, Gürsu ve Kestel Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı
2
Uşak'ta Saman Yüklü Kamyon Yangını: İki Kişi Ağır Yaralandı
3
Siirt'te İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
4
Kırklareli'nde Bilim Kafe: Kalp Sağlığı Üzerine Bilgilendirici Buluşma
5
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Yatırımcılarla Ankara'da Buluştu
6
Kars'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu ile Yakalanan İki Zanlı Tutuklandı
7
Kütahya'daki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor