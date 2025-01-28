Uşak'ta Silahlı Saldırı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Silahlı Saldırı!

Uşak'ta meydana gelen silahlı saldırıda, hafif ticari araçta bulunan 12 yaşındaki Emirhan Karahan hayatını kaybetti. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, Dördüncü Çevre Sokak üzerinde gerçekleşti.

Şoförü Emrah Karahan olan, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araca ateş açıldı. Saldırıda, Emirhan Karahan vücudundan mermi isabet ederek ağır yaralandı. Babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Emirhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni ve Detaylar

Olay sonrası polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu sayının daha sonra 7'ye yükseldiği öğrenildi. Emirhan Karahan'ın otopsisi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Ardından cenazesi, Işık Çakır Sultan Cemevi'ne getirildi.

Burada, tabutuna sarılan anne Nilüfer ve baba Emrah Karahan ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Cenaze, Türk bayrağı ile örtüldü ve öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çevreköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Uşak'taki bu üzücü olay, bölge halkında derin bir üzüntü yarattı.

Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Tabutuna Türk bayrağı örtülen Karahan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çevreköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde baba Emrah Karahan (sağ 2) üzüntü yaşadı.

Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Tabutuna Türk bayrağı örtülen Karahan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çevreköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde baba Emrah Karahan (sağ 2) üzüntü yaşadı.