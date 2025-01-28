DOLAR
35,76 -0,03%
EURO
37,31 0,6%
ALTIN
3.160,64 -0,33%
BITCOIN
3.672.584,72 -1,01%

Uşak'ta Silahlı Saldırı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ta hafif ticari araçta gerçekleşen silahlı saldırıda 12 yaşındaki Emirhan Karahan yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:37
Uşak'ta Silahlı Saldırı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Silahlı Saldırı!

Uşak'ta meydana gelen silahlı saldırıda, hafif ticari araçta bulunan 12 yaşındaki Emirhan Karahan hayatını kaybetti. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, Dördüncü Çevre Sokak üzerinde gerçekleşti.

Şoförü Emrah Karahan olan, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araca ateş açıldı. Saldırıda, Emirhan Karahan vücudundan mermi isabet ederek ağır yaralandı. Babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Emirhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni ve Detaylar

Olay sonrası polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu sayının daha sonra 7'ye yükseldiği öğrenildi. Emirhan Karahan'ın otopsisi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Ardından cenazesi, Işık Çakır Sultan Cemevi'ne getirildi.

Burada, tabutuna sarılan anne Nilüfer ve baba Emrah Karahan ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Cenaze, Türk bayrağı ile örtüldü ve öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çevreköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Uşak'taki bu üzücü olay, bölge halkında derin bir üzüntü yarattı.

Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti....

Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Tabutuna Türk bayrağı örtülen Karahan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çevreköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde baba Emrah Karahan (sağ 2) üzüntü yaşadı.

Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti....

Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Tabutuna Türk bayrağı örtülen Karahan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çevreköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde baba Emrah Karahan (sağ 2) üzüntü yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Gözaltı
2
Bartın'da 'Sahte Rapor' Operasyonu: 17 Zanlı Gözaltına Alındı
3
İngiltere Çocuk Komisyonu: Çocuklar Aşırı Sağ Eylemlere Eğlence İçin Katılıyor
4
Pakistan Senatosu, İfade Özgürlüğünü Kısıtlayan Yasa Tasarısını Onayladı
5
Antalya’da Falezlerden Düşen 68 Yaşındaki Adam Kurtarıldı
6
Erbaş: Filistin İçin Müslümanların Birlik ve Beraberlik İçinde Hareket Etmesi Gerekiyor
7
Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!