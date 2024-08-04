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Uşak'ta Süpermoto Rüzgarı Esti: Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışı başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 19:34
Uşak'ta Süpermoto Rüzgarı Esti: Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta Gerçekleşti

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Uşak'ta gerçekleştirilen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları başarıyla sona erdi. Yarışlar, Uşak Belediyesine ait 1370 metre uzunluğundaki yarış pistinde yapılırken, etkinlikte toplam 61 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Kategorilerde Zorlu Rekabet

Yarışlar, süpermoto open, süpermoto S3, gençler 85cc, 65cc, 50cc kategorileri ile MiniGP ve Yamaha R25 Kupası dallarında gerçekleştirildi. Keskin virajlar ve zorlu pist koşulları, sporcuların birincilik mücadelesini daha da heyecanlı hale getirdi.

Ödül Töreni ve Açıklamalar

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreni, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ödül alan sporculara kupaları takdim edildi.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin motosiklet sporlarında kazandığı uluslararası başarıların altını çizdi. "Uluslararası yarışlarda ilk 5 federasyon içerisinde yer alıyoruz. Bu başarı, Kenan Sofuoğlu'nun önderliği ve herkesin bir arada olmasının sonucu. Gelecekte de Türk bayrağını gururla dalgalandıracak sporcularımız olacak." dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın...

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi. Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular birincilik için mücadele etti.

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