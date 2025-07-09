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Uşak'ta Tarım Arazisinde Başlayan Yangına Müdahale Devam Ediyor

Uşak'ta tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürerken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 21:19
Uşak'ta Tarım Arazisinde Başlayan Yangına Müdahale Devam Ediyor

Uşak'ta Tarım Arazisinde Yangın!

Uşak'ta tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı.

Yangın için Hızla Önlem Alındı

Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye 23 arazöz, çok sayıda iş makinesi, 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Ancak, havanın kararmasıyla birlikte helikopterlerin ve uçakların müdahalesi sonlandırılmışken, ekiplerin karadan müdahalesi devam etmektedir.

Vali İncelemelerde Bulundu

Yangın bölgesine giden Uşak Valisi Naci Aktaş, burada Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte incelemelerde bulundu.

2 Kişi Gözaltına Alındı

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, yangının tarla sahibinin saman balyalama makinesinden kaynaklandığı tespit edildi. Bu gelişmenin ardından O.A. ve R.B. isimli iki kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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