DOLAR
40,04 -0,01%
EURO
46,91 0,27%
ALTIN
4.261,92 -0,32%
BITCOIN
4.370.099,9 -0,42%

Uşak’ta Tarım Arazisindeki Yangın Ormana Sıçradı

Uşak'ta tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 18:46
Uşak’ta Tarım Arazisindeki Yangın Ormana Sıçradı

Uşak'ta, tarım arazisinde meydana gelen ve ormanlık alana sıçrayan yangına yoğun müdahale devam ediyor.

Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, çevre ormanlık alanları tehdit ediyor.

Yangın haberi alındıktan sonra, bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, 2 helikopter ve 1 uçak yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Migros ve Garanti BBVA'dan 300 TL Bonuslu Temmuz Kampanyası!

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Akbank'tan Tarihi Kredi Hamlesi: 250.000 TL ile Ödemeler Ekim 2025'e Sarktı!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Feci Kaza: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 9 Yaralı
2
Kırıkkale'de Tır Çarpması: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
3
Açlık Sınırı 26 Bin Lira: DEM Parti'li Çiftyürek Açıklamada Bulundu
4
Malatya'da Telefon Dolandırıcılığı Polis Dikkati ile Önleniyor
5
Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında Üsteğmen Hayatını Kaybetti
6
Düzce'de Türkçe Dil Eğitimini Tamlayan Öğrencilere Mezuniyet Töreni
7
Papa 14. Leo, Zelenskiy ile Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi

Migros ve Garanti BBVA'dan 300 TL Bonuslu Temmuz Kampanyası!

Akbank'tan Tarihi Kredi Hamlesi: 250.000 TL ile Ödemeler Ekim 2025'e Sarktı!

Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik SMS: Raporlar İçin Son Tarih Belirlendi!

15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz: Resmi Gazete'de Duyuruldu

Sıcaktan Bunalanlara Müjde: Hava Değişimi Ve Gök Gürültülü Yağışlar Geliyor

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı