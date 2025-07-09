Uşak’ta Tarım Arazisindeki Yangın Ormana Sıçradı

Uşak'ta, tarım arazisinde meydana gelen ve ormanlık alana sıçrayan yangına yoğun müdahale devam ediyor.

Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, çevre ormanlık alanları tehdit ediyor.

Yangın haberi alındıktan sonra, bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, 2 helikopter ve 1 uçak yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.