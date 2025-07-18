Uşak'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Uşak'ta, tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay, Uşak-Ankara kara yolunda gerçekleşti. H.Ü. (60) yönetimindeki 45 AT 068 plakalı otomobil, Ortaköy yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Olayın hemen ardından, durumun bildirildiği sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Ü. ile otomobilde bulunan M.A. (54) ve H.H.A. (17) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.