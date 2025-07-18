DOLAR
40,37 -0,05%
EURO
46,95 0,23%
ALTIN
4.349,77 -0,7%
BITCOIN
4.745.749,44 1,34%

Uşak'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu stabil.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 21:12
Uşak'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Uşak'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Uşak'ta, tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay, Uşak-Ankara kara yolunda gerçekleşti. H.Ü. (60) yönetimindeki 45 AT 068 plakalı otomobil, Ortaköy yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Olayın hemen ardından, durumun bildirildiği sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Ü. ile otomobilde bulunan M.A. (54) ve H.H.A. (17) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Aydın'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı
3
Pakistan Büyükelçiliği'nden Renkli Mango Festivali
4
Antalya'da Otobüs Kazasında 10 Kişi Yaralandı
5
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Kerbela Anma Programı: Birlik Vurgusu
6
ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor
7
Edirne'de Otomobil ve SUV Çarpıştı: 6 Yaralı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel