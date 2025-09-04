DOLAR
Uşak'ta Tekstil Fabrikası ve Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta tekstil deposu ve bitişiğindeki elyaf üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı; iki kişi yaralandı, bina kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 02:25
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 02:25
Uşak Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak adresindeki bir tekstil deposu ile bitişiğindeki tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgedeki ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Yangın, depo ile bitişik fabrikada kısa sürede yayıldı. Müdahale çalışmaları sırasında fabrika duvarının çökmesi sonucu bir itfaiye eri enkaz altında kalarak yaralandı ve müdahale eden fabrika sahiplerinden biri de yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralananlar ve Müdahale

N.A. adlı fabrika sahibinde yangına müdahale ederken oluşan yanıklar görüldü. Duvar çökmesi sonucu enkaz altında kalan itfaiye eri R.Ç. ile birlikte her iki yaralı da ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasar ve Devam Eden Çalışmalar

Yangın nedeniyle fabrika ve depo kullanılamaz hale geldi. Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor ve olası tekrar alevlenmelere karşı geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Yetkililer ve Sevk Edilen Birimler

Olay yerine Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri sevk edildi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Olay, bölgede dün henüz belirlenemeyen nedenle başlamıştı; soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

