Uşak'ta Tekstil Fabrikası ve Depoda Yangın — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Uşak Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tekstil deposu ile bitişiğindeki fabrikada yangın çıktı, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 23:58
Uşak'ta Tekstil Fabrikası ve Depoda Yangın — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Uşak'ta tekstil fabrikası ve deposunda yangın

Fevzi Çakmak Mahallesi, Beşinci Çanlı Sokak adresindeki bir tekstil deposu ile bitişiğindeki, textil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler depoyu ve fabrikayı çevreledi.

Müdahale ve çalışmalar

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Görevliler olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başladı; ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Uşak'ta tekstil fabrikası ve deposunda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Uşak'ta tekstil fabrikası ve deposunda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Uşak'ta tekstil fabrikası ve deposunda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

