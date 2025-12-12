Uşak'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti — Mehmet Karaman Toprağa Verildi

Uşak'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza ve ilk müdahale

Kaza, dün Eşme-Uşak kara yolu Ahmetler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S.F. (33) idaresindeki 64 EP 907 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay (75)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Mehmet Karaman ile Ayşe Dulay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, ağır yaralanan Ramazan Dulay'ın ise Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Cenaze töreni ve taziye

Hayatını kaybeden Mehmet Karaman için Eşme'nin Ahmetler köyünde cenaze töreni düzenlendi. Evinde helallik alınmasının ardından köy camisinde kılınan cenaze namazıyla Karaman, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törende, kaza sırasında yanında olan ve kazayı yara almadan atlatan eşi Ayşe Karaman ile aile fertleri derin üzüntü yaşadı. Kaza sonucunda hayatını kaybeden Ramazan Dulay ve Ayşe Dulay'ın ise yurt dışında yaşayan yakınlarının cenaze törenine katılabilmesi için yarın defnedileceği öğrenildi.

Yetkililer ve katılımcılar

Cenaze törenine, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş, Eşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar ve yakınları katıldı.

Olayın arka planı

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden kişiler ile kazadan yara almadan kurtulan Ayşe Karaman, karşıdaki komşularına misafirliğe gitmek için yolu kullanıyorlardı.

