Uşak'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde traktör devrildi; sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, yolcu ise tedavi altında.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:56
Uşak'ta traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kaza Ağabey köyü yakınlarında meydana geldi

Uşak'ın Eşme ilçesinde, bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı; ağır yaralananlardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abdulkadir Güdücü (71)45 YV 289 plakalı traktör, Ağabey köyü yakınlarında arazi yolunda devrildi.

Kazada, sürücü Abdulkadir Güdücü ile yolcu konumundaki S.L. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Abdulkadir Güdücü, sevk edildiği Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

