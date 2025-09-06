Uşak'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kaza Ağabey köyü yakınlarında meydana geldi

Uşak'ın Eşme ilçesinde, bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı; ağır yaralananlardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abdulkadir Güdücü (71)45 YV 289 plakalı traktör, Ağabey köyü yakınlarında arazi yolunda devrildi.

Kazada, sürücü Abdulkadir Güdücü ile yolcu konumundaki S.L. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Abdulkadir Güdücü, sevk edildiği Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.