Uşak'ta Üç Otomobilin Çarpışması: 3 Yaralı

Uşak-Ankara kara yolunun Osmanlı Köprülü Kavşağı'nda üç otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:44
Kaza ve Müdahale

A.G. (34) yönetimindeki 64 LS 296 plakalı otomobil, Uşak-Ankara kara yolunun Osmanlı Köprülü Kavşağı'nda aynı istikamette ilerleyen O.B. (61) idaresindeki 64 LR 575 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 64 LR 575 plakalı otomobil, C.T. kontrolündeki 64 KS 278 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralılar ve Yol Durumu

Kazada yaralanan sürücü A.G. ile 64 LR 575 plakalı otomobilde yolcu konumundaki Ş.B. (57) ve A.B. (91), ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.

