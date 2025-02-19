Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 21:55
Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kentteki uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Ele Geçirilen Maddeler

Operasyon sırasında ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda, 34 uyuşturucu hap, 13 gram sentetik ecza, kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Bu bulgular, Uşak’ta uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adli Süreç Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen bu operasyonların önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi bekleniyor.

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