Uşak'ta Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Uşak'ta Orman Yangını

Uşak'ta, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında başladığı bildiriliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanlara sıçradı.

Yangına Müdahale Ekipleri Görevde

Yangın ihbarı üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve 128 personel bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için çalışmaları devam ediyor.

Yangının ne zaman kontrol altına alınacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmamakta. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.