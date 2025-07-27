Uşak'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın, Ketenlik köyü yakınlarında, dün saat 13.00 sularında başlamıştı.

Gece boyunca süren müdahalenin ardından, havanın yeniden aydınlanmasıyla birlikte, yangına yeniden hava müdahalesi gerçekleşti. Yangın söndürme çalışmalarına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve AFAD ekipleri katıldı. İkinci gününde, yangın söndürme faaliyetlerine toplam 614 personel, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve hava araçları destek verdi.

Yaşanan yangın sonucunda, Ketenlik ve Erici köylerinde 5 ev ile 4 ahır kullanılamaz hale gelirken, 769 kişi ve 318 ev tahliye edildi. Yangın sırasında 25 hayvan kurtarılırken, ne yazık ki 17 hayvan telef oldu.

Ancak, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahaleler olumlu sonuç vererek yangın kontrol altına alındı. Ketenlik ile Erici köylerinde, tahliye edilen vatandaşlar evlerine döndü.

Uşak Valisi Naci Aktaş de, zarar tespit çalışmaları için köyleri ziyaret etti. Yangın bölgesindeki ekiplerden bilgi alan Aktaş, vatandaşların taleplerini dinleyerek sürecin takibini sürdürdü.

Ekiplerin, yangını tamamen kontrol altına almak için karadaki çalışmaları ise devam ediyor.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.