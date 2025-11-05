Uşak Üniversitesi '3. Genç Nesiller Yarışıyor' Proje Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Uşak Üniversitesi '3. Genç Nesiller Yarışıyor' Proje Yarışmasında Ödüllerini Verdi

Uşak Üniversitesi tarafından, Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) ve Sigortambir sponsorluğunda düzenlenen "3. Genç Nesiller Yarışıyor" Proje Yarışmasının proje sunumları ve ödül töreni, 4 Kasım 2025 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleştirildi.

Tören ve Katılımcılar

Kapanış programına Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kenan Taş ile Prof. Dr. Osman Birgin, Genel Sekreter Bülent Şahin, HEFİAD Başkanı Mehmet Gürdaş, Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO) Koordinatörü Doç. Dr. Atike İnce Yardımcı ile UTTO ekibi, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı. Ayrıca programa Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı ve TKDK temsilcileri de katılım sağladı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş: "Bilgiyle hayalin buluştuğu anlamlı bir etkinlik"

Törenin açılışında konuşan Prof. Dr. Ekrem Savaş, yarışmayı bilgi ile yenilikçiliğin buluştuğu önemli bir platform olarak nitelendirdi. Savaş, etkinliğin öğrencilerin fikirlerini gerçeğe dönüştürebilecekleri ve girişimcilik ruhlarını geliştirebilecekleri bir alan sunduğunu vurguladı. Sözlerinde şu noktalara yer verdi:

"Bu yarışma, yalnızca bir rekabet platformu değil; aynı zamanda öğrencilerimizin fikirlerini gerçeğe dönüştürebilecekleri, girişimcilik ruhlarını ortaya koyabilecekleri bir öğrenme ve gelişim alanıdır. Yaşadığımız çağ, bilginin üretildiği kadar ticarileştiği, fikirlerin hızla değere dönüştüğü bir çağdır."

Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesi’nin proje ve girişimcilik kültürünü geliştirmeye yönelik adımlarını da paylaştı; 2024 yılında 210 öğrencinin TÜBİTAK 2209-A projeleriyle başvurduğunu ve bu projelerden 119unun destek almaya hak kazandığını belirtti.

HEFİAD Başkanı Mehmet Gürdaş'ın Mesajı

HEFİAD Başkanı Mehmet Gürdaş, yarışmanın üçüncüsünü gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek başta Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere Uşak Üniversitesi ailesine teşekkür etti. Gürdaş, bilim ve teknolojinin insan odaklı olması gerektiğine dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnsanı oluşturulanların en şereflisi olarak gören anlayışla yapılan bilim ve teknoloji çalışmaları tüm insanlığa barış, huzur, refah ve adalet sağlar. Bu kapsamda siz değerli gençlerin hedefi, bilim ve teknolojiyi; milletimizin, İslam coğrafyasının ve tüm insanlığın barış, güven ve adalet içinde bir geleceğe ulaşması için bir araç olarak kullanmak olmalıdır."

Final Sunumları, Jüri Değerlendirmesi ve Ödüller

Programda finale kalan 9 proje jüriye sunuldu. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri törene katılan yetkililer tarafından takdim edildi.

Birinci: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden Özge Nur Cingitaş — "Postral Bozukluklar için Akıllı Destek ve Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi". Ödülünü Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş verdi.

İkinci: Sakarya Üniversitesi’nden Şevval Nur Kalaycı — "Yapay Zeka Destekli Toplu Taşıma". Ödülünü HEFİAD Başkanı Mehmet Gündaş verdi.

Üçüncü: Uşak Üniversitesi’nden Nesibe Özge Toy — "Doğal İçerikli Yerli ve Milli Ürün: Propolisli Islak Mendil, Kolonya ve Maske Üretimi". Ödülünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Birgin verdi.

Diğer projelere ise mansiyon ödülleri takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

