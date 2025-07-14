Uşak Valiliğinden Şehit Yakınları ve Gazilere Onur Yemeği

Uşak Valiliği'nden Anlamlı Etkinlik

Uşak Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna bir yemek düzenledi. Etkinlik, kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirildi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile duaların okunmasıyla başladı.

Vali Aktaş'ın Anlamlı Mesajı

Programda konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin herkesten, kadın, erkek, yaşlı ve genç demeden meydanlara çıkarak vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığını vurguladı. Aktaş, "Milletimiz, can pahasına hain darbe girişimini durdurarak bu topraklarda ihanetin kök salamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. O gece yaşananlar, sadece darbe girişiminin engellenmesi değil, aynı zamanda milletimizin kaderini yeniden yazdığı tarihi bir sınav olmuştur." diye belirtti.

Vali Aktaş, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık ve şifa diledi.

Bakan Yardımcısından Destek Mesajı

Programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Şehitlerimiz, peygamberlik makamından sonra en yüce makam olduğu için onları Cenabı Allah en güzel makamında misafir edecektir. Onların yakınları ve gazilerimiz başımızın tacıdır." dedi.

Boyraz, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün burada rahat bir şekilde nefes alabiliyorsak, buradan çıktığımızda evimize huzurla gidebiliyorsak, bunlar bizden önce şehit ve gazi olanların sayesinde mümkün olmaktadır. Allah, şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimize şifalar ve uzun ömürler diliyorum."

Katılımcılar ve Destekçiler

Programda, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul da birer konuşma yaptı. Ayrıca Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Samancı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de etkinliğe katıldı.

Uşak Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verdi.

Uşak Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verdi.