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Üsküdar Belediye Meclisi'nde 2026 Emlak Vergisi Zamları Görüşüldü

Üsküdar'da emlak vergisi zamları için tartışmalar alevlenirken, belediye meclisinde önemli açıklamalarda bulunuldu.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 21:48
Üsküdar Belediye Meclisi'nde 2026 Emlak Vergisi Zamları Görüşüldü

Üsküdar Belediye Meclisi'nde Emlak Vergisi Tartışmaları

Üsküdar Belediye Meclisi, 2026 yılından itibaren uygulanacak emlak vergisi artırımları konusunu ele aldı. Toplantı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral başkanlığında belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan'dan Açıklamalar

Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan Vefa Yunus Taylan, 2026-2029 dönemine ait emlak vergisi fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Taylan, "Yüzde 500'lerden başlayıp yüzde 1000'lere varan fahiş fiyat artırımları yapıldı," ifadesini kullandı. E-devlet üzerinden ya da muhtarlık aracılığıyla emlak vergisi bilgilerine ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Taylan, ilçedeki emlak vergilerinin her yıl belirlenen ÜFE oranının yarısı kadar zamlanarak artığını vurguladı. "Sevgili Üsküdarlılar, muhtarlıktaki askıya çıkarılmış olan rayiç değerlerine yazılı itirazda bulunun. İtirazınız olumsuz sonuçlanırsa, vergi mahkemelerinde davanızı açın hâlâ kaybetmemek için," dedi.

Seyyar Satıcı Sorunu da Gündemde

Ayrıca, Üsküdar'da son 1,5 yılda seyyar satıcı sorununun da baş gösterdiğini kaydeden Taylan, özellikle Üsküdar Meydanı'nda satıcıların yaygınlığından dolayı insanların yürümekte zorluk çektiğini dile getirdi.

Meclis Başkanvekili Aral'dan Yanıt

Taylan'ın açıklamalarına yanıt veren Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral, sosyal medyada yaratılan algıların gerçeği yansıtmadığını belirtti. "Ortada yüzde 700'lere varan bir zam yok. Bu tür girişimlerin amacı ekonomik dalgalanmaların etkilerini örtmek," dedi.

CHP’li İsimden Farklı Görüşler

CHP'li meclis üyesi Ali Polat, rayiç değerlerle ilgili bilgi kirliliğinden söz ederek bazı mahallelerdeki örneklerle açıklamalarda bulundu. Ancak Taylan, Polat'ın rakamlarının isabetsiz olduğunu savundu ve Acıbadem Çilekli Sokağı örneği üzerinden durumu açıkladı.

Taylan, bu sokaktaki rayiç değerinin 2025 yılına gelindiğinde 22 bin 904 lira olduğunu ve takdir komisyonunun son kararında 2026'da bu rakamın 100 bin liraya çıkacağını ifade etti. Sonuç olarak, emlak vergisi zamları hakkında tartışmalar devam ediyor, izlenimler gelecek günlerde şekillenecek.

Üsküdar Belediye Meclisinde, ilçede 2026 yılından itibaren uygulanacak emlak vergisi zamları...

Üsküdar Belediye Meclisinde, ilçede 2026 yılından itibaren uygulanacak emlak vergisi zamları tartışıldı.

Üsküdar Belediye Meclisinde, ilçede 2026 yılından itibaren uygulanacak emlak vergisi zamları...

Üsküdar Belediye Meclisinde, ilçede 2026 yılından itibaren uygulanacak emlak vergisi zamları tartışıldı.

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