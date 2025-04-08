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Üsküdar Belediyesi'nde Personel İşten Çıkarma Tartışmaları Sürüyor

Üsküdar Belediye Meclisi'nde, sosyal medya paylaşımı nedeniyle bir çalışanın işten çıkarılma iddiası gündeme geldi. Tartışmalar büyüyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 22:31
Üsküdar Belediyesi'nde Personel İşten Çıkarma Tartışmaları Sürüyor

Üsküdar Belediye Meclisi'nde İşten Çıkarma Tartışması

Üsküdar Belediye Meclisi'nde, bir personelin sosyal medya paylaşımı sebebiyle işten çıkarıldığı iddiası ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Toplantı, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan'dan Açıklamalar

Gündem dışı konuşmalar sırasında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan, bir çalışanın iş akdinin feshedilmesi ve bazı belediye personeline açılan soruşturmalar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Taylan, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Beşir Aksakal'ın gördüğü baskılar nedeniyle kurumdan ayrıldığını ve emekli olduğunu ifade etti.

Taylan, Sabri Akgül isimli personelin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımdan dolayı işten çıkarıldığını belirterek, “Bu yönetim, Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında hiçbir hakaret veya tehdit içermeyen bir ifade kullanan arkadaşımızı görevinden etti” dedi.

Belediye Başkanı Dedetaş'tan Yanıt

Taylan'ın açıklamalarına yanıt veren Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiğinde memur belediye başkan yardımcılarına çalışıp çalışmak istemediklerini sorduğunu ve bir kişinin dışında diğerlerinin çalışmak istemediğini bildirdi. Dedetaş, “Memur belediye başkan yardımcılarımızın siyasileşmemesi gerekiyor. Tweet attı diye işten çıkarılan arkadaşımızın süreci böyle gerçekleşmedi. Belediye içindeki huzuru bozmaktan şikayetler oldu” ifadelerini kullandı.

Dedetaş, kimsenin ekmeği ile oynamadıklarını belirterek, bir hak ihlali olması durumunda gerekli yasal süreçlerin işletileceğini vurguladı.

Toplantıda Dikkat Çeken Yansımalar

Toplantı esnasında, CHP'li meclis üyeleri ve izleyici sıralarında bulunan partililerin, Ekrem İmamoğlu ile izinsiz gösterilere katılan kişilere destek vermek amacıyla dövizler açtıkları görüldü. Bu durum, belediyedeki gergin atmosferi daha da artırdı.

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yönetiminde belediyenin hizmet...

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş toplantıda konuşma yaptı.

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