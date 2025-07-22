Üsküdar'da Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

Üsküdar'da Çatı Katında Yangın Paniği

Üsküdar'da, Küplüce Mahallesi Rıza Bey Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın çatı katında barbeküden kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangın, binanın çatı katındaki ahşap aksamların alev almasıyla birlikte hızla büyüdü.

Yangına Hızla Müdahale

Yangını ilk fark eden bina sakinleri, söndürme çabalarının başarısız olmasının ardından hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için harekete geçti. Bu esnada, aynı sokakta oturan bir çevre sakini de hortumla su tutarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

İtfaiye ekipleri, yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı ve kısa sürede söndürdü. Ancak, çatı katında önemli hasar meydana geldiği bildirildi.

Güvenlik Görevlisinin Tanıklığı

Yangına müdahale eden çevredeki binanın güvenlik görevlisi Barış Ferhatoğlu, olayı şöyle anlattı: "Kulübede çatıya doğru bakarken dumanları fark ettim. Yukarı çıktım, şu anda yangını söndürmeye çalışan iki kişi vardı. Yerden aldığım tişörtle onların ağzını kapattım ve aşağıya indirmeye çalıştım, inmediler. İtfaiye gelene kadar yangını söndürmeye gayret ettiler. Sonrasında itfaiye geldi ve ben tekrar yukarı çıktım, onları indirdim. İtfaiyeciler yangını söndürdü. Yangın barbeküden dolayı çıktı."

Üsküdar'da bir binanın çatı katında barbeküden çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üsküdar'da bir binanın çatı katında barbeküden çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.