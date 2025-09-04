DOLAR
Üsküdar'da Hayır Çarşısı: Gelir Gazze'ye Bağışlanacak

Üsküdar esnafı ile Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İHH, Sadakataşı, Deniz Feneri ve YediHilal ortaklığında 12–13 Eylül'de düzenlenecek Hayır Çarşısı geliri Gazze'ye bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:16
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı, Deniz Feneri ve YediHilal dernekleri ile Üsküdar esnafının işbirliğinde, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere kapsamlı bir dayanışma etkinliği düzenleniyor.

Dayanışma Kampanyası ve Hazırlıklar

Vakfın yaptığı açıklamaya göre, paydaşlar Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak amacıyla 'Gazze'ye Umut Ol' isimli kampanya kapsamında bir araya geliyor. Hazırlıklar kapsamında 12 Eylül'de Üsküdar Gastronomi Caddesi Filistin bayraklarıyla donatılacak ve cadde içinde Gazze temalı bir resim sergisi düzenlenecek.

Hayır Çarşısı ve Program

Kampanya etkinliklerinin merkezi 13 Eylül olacak. Üsküdar Valide-i Cedid Camisi avlusunda 10.00-19.00 saatleri arasında kurulacak olan Hayır Çarşısı'nda Üsküdar esnafının gün boyunca elde edeceği kazanç tamamı Gazze'ye bağışlanacak.

Aynı gün saat 18.00'de, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesindeki Hüdayi Külliyesi Konferans Salonu'nda ikramın ardından Kılıç Sanat tarafından "Bu Benim Meselem Değil/ Parola Boykot" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Üsküdar'daki işbirliği ve etkinlik takvimi, kampanyanın görünürlüğünü artırmayı ve bağış toplama sürecini güçlendirmeyi hedefliyor.

