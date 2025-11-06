Üsküdar'da kızgın yağla dehşet: Eşini uyurken yakıp 13 gün sonra öldü

Üsküdar'da 44 yaşındaki Zeynep G., uyuyan eşi 53 yaşındaki Sinan G.'ye kızgın yağ dökerek ağır yaraladı; 13 gün sonra 28 Ekim'de hayatını kaybetti, kadın tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:07
Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde 15 Ekim akşamı gerçekleşen olayda, iki çocuk annesi 44 yaşındaki Zeynep G., tartıştığı eşi 53 yaşındaki Sinan G.'nin uyuduğu sırada mutfakta ısıttığı yağı üzerine dökerek ağır şekilde yaktı.

Olayın ayrıntıları

Vücudunun büyük bölümü yanan Sinan G., feryatları üzerine uyandırılan çocuklar ve çevrenin ihbarı ile sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımdaki 13 günlük tedavi sürecinin ardından 28 Ekim günü doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve ifade

Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zeynep G., emniyetteki ifadesinde eşinin uzun süredir alkol kullandığını ve kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Komşu tepki verdi

Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan ve hayatını kaybeden kişinin komşusu olduğunu belirten Serhat Nalbantoğlu, "Komşumuzdu, çok sevdiğimiz bir insandı, Allah gani gani rahmet eylesin. Biz olayın şokunu hala atlatamadık, komşu ve meslektaştık. Yemeğimizi beraber yerdik, işlerimizi paslaşırdık. Çok iyi bir insandı, çevre tarafından da çok sevilen bir insandı, çok üzüldük. Bir insan böyle bir şekilde cezalandırılamaz" dedi.

