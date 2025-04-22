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Üsküdar'da Otomobil Kazası: Sürücü Kaçtı

Üsküdar'da bir sürücü, kazadan sonra otomobilini bırakıp kaçtı. Polis, sürücüyü yakalamak için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 00:03
Üsküdar'da Otomobil Kazası: Sürücü Kaçtı

Üsküdar'da Kaza: Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan bir kaza, bölgede büyük bir dikkat çekti. Ünalan Mahallesi Barajyolu Alt Sokak'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 HUJ 852 plakalı otomobil, kaldırımı aşarak bir binanın bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarının bir kısmı yıkılırken, otomobil kaldırım ile binanın bahçesi arasında asılı kaldı. Kaza sonrası sürücünün, aracını olay yerinde bırakıp kaçması dikkat çekti.

Hasar gören araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayın ardından polis, kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Bu kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırıyor.

Üsküdar'da bir binanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp...

Üsküdar'da bir binanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

Üsküdar'da bir binanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp...

Üsküdar'da bir binanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

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