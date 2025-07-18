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Üsküdar'da Silahlı Kavga: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Üsküdar'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgada şüpheli yakalandı, güvenlik kamerası anları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 14:05
Üsküdar'da Silahlı Kavga: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Üsküdar'da Silahlı Kavga: Adliyeye Sevk Edilen Zanlı Yakalandı

Üsküdar'da, bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olay, Zeynep Kamil Mahallesi'nde dün bir evde gerçekleşti ve S.C.Ş. adlı kişi hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan olay sonrasında derhal harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin kavga sonrası taksiyle kaçtığı ve kız arkadaşının Küçükçekmece'deki evine gittiği tespit edildi.

Polis ekipleri, şüpheli Serhat A. (27)'yı, belirtilen adresin iki arka sokağında yakaladı. Yapılan incelemelerde şüphelinin farklı suçlardan toplamda 8 kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serhat A., adliyeye sevk edildi. Olayın ardından kaçış anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve bu görüntüler soruşturma sürecinde önemli bir delil olarak değerlendiriliyor.

Üsküdar'da, bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli...

Üsküdar'da, bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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