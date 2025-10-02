Üsküdar'da Trafik Tartışması: Cep Telefonuna Vuran Sürücüye 1.986 TL Ceza

Üsküdar'da 26 Eylül'de trafikte cep telefonuna vuran M.B.'ye, Karayolları Trafik Kanunu maddeleri uyarınca toplam 1.986 TL idari para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:46
Üsküdar'da Trafikte Tartışma

M.B.'ye 1.986 TL para cezası

Üsküdar'da 26 Eylül'de yaşanan trafikteki tartışma, diğer sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

Sosyal medyada yayılan görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal trafik devriyesi ekipleri, olayın Nuh Kuyusu Caddesi'nde gerçekleştiğini ve 34 KLK 574 plakalı otomobildeki sürücünün M.B. olduğunu tespit etti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilinden inen sürücü M.B.'nin tartıştığı kişinin aracının kapısını açmaya çalıştığı ve "Kornaya niye basıyorsun?" diyerek diğer sürücünün cep telefonuna vurduğu görülüyor.

Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yollarında duraklamak" ve "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde davranmaları" maddeleri uyarınca toplam 1986 lira idari para cezası uygulandı.

