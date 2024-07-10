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Üsküdar'da üniversitede yangın paniği: Tarihi binada büyük hasar!

Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasında çıkan yangın, büyük bir panik yarattı. Çatı katındaki tadilat sırasında başlayan yangın, binanın kubbesinin çökmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olay anları kameralar tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 14:11
Üsküdar'da üniversitede yangın paniği: Tarihi binada büyük hasar!

Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait üç katlı tarihi binada, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının, çatı katında yapılan tadilat çalışmaları sırasında başladığı ve sebebinin henüz belirlenemediği bildirildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak yangının şiddeti nedeniyle binanın kubbesi çöktü.

Yangın ihbarı üzerine, Üsküdar'daki tarihi binaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Soğutma ve duman tahliye çalışmaları devam ederken, olay anları kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve binanın kubbesinin çöktüğü anlar yer aldı.

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