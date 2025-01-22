Üsküdar'daki İşçi Konteynerlerinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Üsküdar'da İşçi Konteynerlerinde Yangın

Üsküdar'da Burhaniye Mahallesi Köroğlu Sokak'ta bulunan bir inşaat sahasında, işçi konteynerlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

İnşaat sahasında 250 işçi çalışırken, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla ilgili olarak çevredekilerin yaptığı ihbar sonrası, bölgeye hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangına 26 araç ve 78 personel ile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından sahada soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

Hasar Durumu

Yangın sonucu inşaat sahasındaki 25 konteynerden 20'si kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi ve maddi hasar hakkında incelemeler başlatıldı.