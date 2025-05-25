Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Ecza Deposunda Yangın Çıktı

Yangın Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Çıktı

Üsküdar Devlet Hastanesi'nin ecza deposunda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, hastanenin ana binasının yanında bulunan iki katlı ecza deposunun girişinde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlak verdi.

Acil Durum Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın çıktığı anda, bölgedeki acil durum ekiplerine haber verildi ve çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının söndürülmesinin ardından, ekipler ecza deposunda yoğunlaşan dumanı tahliye etmek ve soğutma çalışmalarına devam etmektedir. Olay yerindeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Üsküdar Devlet Hastanesinin ecza deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Üsküdar Devlet Hastanesinin ecza deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.