Üsküdar Meydanı'nda Gazze'ye Destek Mitingi

Gazze için Birleşen Sesler

Üsküdar Sahil Meydanı'nda, Filistin'e Destek Platformu altında toplanan sivil toplum kuruluşları, Gazze'deki durumu protesto etmek amacıyla bir miting gerçekleştirdi. Miting, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayarak katılımcılara birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Memur-Sen Genel Başkanı'nın Açıklamaları

AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen, mitingde Filistin için yazdığı bir ezgiyi seslendirirken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Gazze, 365 gündür tarihi bir yıkıma ve soykırıma tanıklık ediyor. Hastaneler, okullar ve camiler amansız saldırılara maruz kalıyor" dedi.

Gazze'deki İnsani Kriz

Bölgedeki durumu ele alan Yalçın, “Gazze’de 17 yıldır süren abluka sonucu insanlık bir felaket yaşıyor. 365 günde 42 bin Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamlar sadece sayısal değil, her bir kayıp bir insanın hayatı” şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Tepkiler

Yalçın, İsrail'in politikalarını eleştirerek bunu, "Bir Nazi rejiminin desteklenmesi" olarak nitelendirdi ve Batı'nın iki yüzlülüğüne vurgu yaptı. "Dünya artık mazlumlar için sesini yükseltmeli," diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Hamas Yöneticisinden Mesaj

Mitingde konuşan Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri, Türkiye’nin Filistin'e tam destek verdiğini belirterek, "Bir yıl boyunca Gazze halkı direnişini sürdürdü ve İsrail’in planlarını boşa çıkardı" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve Kapanış

Geniş bir katılımla gerçekleşen mitingde İsrafil Kışla gibi çeşitli isimler yer aldı. Miting, Dr. Şerafettin Kalay tarafından okunan dua ile sona erdi. Katılımcılar, Gazze'deki duruma dikkat çekmek için bir araya gelerek seslerini duyurdular.

Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Gazze'de bir yıldır devam eden saldırı ve katliama karşı Üsküdar Sahil Meydanı'nda miting gerçekleştirdi.

Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Gazze'de bir yıldır devam eden saldırı ve katliama karşı Üsküdar Sahil Meydanı'nda miting gerçekleştirdi.

Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Gazze'de bir yıldır devam eden saldırı ve katliama karşı Üsküdar Sahil Meydanı'nda miting gerçekleştirdi.

Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Gazze'de bir yıldır devam eden saldırı ve katliama karşı Üsküdar Sahil Meydanı'nda miting gerçekleştirdi.