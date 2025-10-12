Üsküdar Özevim Sitesi 'Yarısı Bizden' ile Yeniden Doğdu: 250 Hak Sahibine Modern Evler

Üsküdar Özevim Sitesi "Yarısı Bizden" ile yeniden doğdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar’daki Özevim Sitesi’nin "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında yenilendiğini belirterek, "Üsküdar'da Özevim Sitesi, Yarısı Bizden ile yeniden doğdu. Alan bazlı dönüşümün en güzel örneklerinden biri olan sitemizde 250 hak sahibimiz yeni, güvenli, modern ve çevre dostu evlerine kavuştu." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yarısı Bizden Kampanyası" çerçevesinde Üsküdar’daki Özevim Sitesi yeniden inşa edildi. İnşaatını TOKİ'nin üstlendiği 1,58 hektarlık alanda gerçekleştirilen dönüşüm projesi kapsamında 293 konut üretildi ve anahtar teslimlerinin başlamasıyla sitede hayat yeniden başladı.

Bakan Murat Kurum, NSosyal hesabından yeni sitenin görüntülerini de paylaştı.

Hak sahiplerinin değerlendirmeleri

Görüntülerde yer alan hak sahibi Yalçın Özer, eski binalarının depreme dayanıksız olduğunu belirterek duygularını, "Yeni binalarımızdan çok mutluyuz. Biz iyi bir örnek olduk. Komşularımıza, misafirlerimize evlerimizi göstererek, 'TOKİ yaparsa böyle yapar' diyeceğiz." sözleriyle dile getirdi.

Yeni sitelerinde hem konforlu yaşam alanına hem de çevre dostu uygulamalara kavuştuklarını vurgulayan hak sahibi Ramazan Kartal ise şunları söyledi: "Bedava yeşil enerjiyi kazandık. Güneş enerjisi panellerimiz var, şu anda güneşten elde ettiğimiz enerjiyle sıcak suyumuz var. Bunun yanında gri su sistemleri kurulu, yani musluktan akan su boşa gitmiyor."

Projede öne çıkan yenilikler ve teslimlerle birlikte, Üsküdar’daki Özevim Sitesi alan bazlı dönüşümün başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

