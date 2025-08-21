Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde 1001 Eserle Klasik Sanatlar Sergisi

ÖMER MİRZA ŞEKER - Klasik Sanatlar Vakfı tarafından hazırlanan 1001 Eserle Klasik Sanatlar sergisi, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi avlusunda sanatseverleri ağırlıyor.

Serginin kapsamı ve amaç

Klasik Sanatlar Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Ahmet Zeki Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada sergide hocaların ve öğrencilerinin 1627 eserinin yer aldığını belirtti. Yavaş, kurumun akademik eğitimler, kitap yayınları ve belgesel filmler gibi faaliyetlerin yanı sıra esas hedefinin eğitim olduğunu vurguladı.

Yavaş, "Şu anda burada yaklaşık 600 öğrencinin eserleri var. Bu eserler bazı vakıfların yararına, kar gütmeden yapılıyor. Anadolu coğrafyasının bir medeniyet tasavvuru var. O medeniyet tasavvuruna etki edecek eserler bunlar. Burada bulunan eserler, camilerde mevcut olan eserlerin bir benzer örneği." ifadelerini kullandı.

Atölye, ziyaret saatleri ve ilgi

Sergi, 09.30-23.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık. Yavaş, serginin yanı sıra ziyaretçilerin eserleri yakından tanıyıp deneyimleyebilecekleri atölye çalışmalarına da katılabileceğini belirterek, "Her gün 5 sanat dalında atölye çalışmaları yapıyoruz. Sanatseverlerimiz ilgiyle geliyor. Hem sergiyi izliyor hem atölye çalışmalarına iştirak ediyorlar." dedi.

Atölyelerde yaş sınırı bulunmuyor. Yavaş, camilerin klasik sanatların geliştiği mekanlar olduğunu hatırlatarak, hüsnühat, tezhip, ebru, cilt, çini, naht, sedef kakma ve kündekari gibi sanatların sergilendiğini ve tarihi dokuya zarar vermeden bu çalışmaların yürütülmesinin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Serginin etkisi ve satışlar

Yavaş, sergiyle klasik sanatları dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Buraya günlük yaklaşık 5 bin kişi giriyor. Yerli ve yabancı çok sayıda turist geliyor. Bu eserleri caminin yakınından tanıtmak, göstermek keyif verici. Sergideki eserler satışta. Bazı kurum, kuruluşlar ve öğrencilerimizin bursları yararına bu sergiyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yavaş, serginin günde yaklaşık 15 turist grubu tarafından ziyaret edildiğini ve bu ziyaretlerin kültürü en iyi şekilde tanıtma imkanı sağladığını belirtti.

Gelecek planları ve geçmiş sergiler

Serginin farklı camilerde de devam edeceğini aktaran Yavaş, "Satmış olduğumuz eserlerin yerine yenisi geliyor, yani üretim devam ediyor. Cami sergileri de devam edecek." dedi. Vakfın daha önce Bursa Ulu Cami, Sivas, Divriği Ulu Cami, Ataşehir Mimar Sinan Cami içinde sergiler açtığını ve güzel sanatlarla ilgili dünyanın en büyük sergisini oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Eğitmenler ve etkinlik programı

Programda eğitmen olarak Ahmet Zeki Yavaş, Ahmet Aktekin, Sümeyye Zarga, Bahareh Gencer, Büşra Çoban, Deniz Kadıoğlu, Emre Tümer, Fahri Günaydın, Gufran Cemali, Hande Özçırak, Meltem Bilgin, Nazan Berbercioğlu, Pınar Külek, Ravza Kaldırım, Saliha Dil, Hacer Yavuz, Yasemin Sargın, Feyza Sıvacı, Halime Karataş ve Melis Sönmez yer alıyor. Ayrıca canlı yayınlar, sanat söyleşileri, gösteriler ve uygulamalı dersler katılımcılara sunuluyor.

1001 Eserle Klasik Sanatlar sergisi 20 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

