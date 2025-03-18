Üsküp Büyükelçisi Ulusoy, Yangında Hayatını Kaybedenler için Taziye Defteri İmzaladı

Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, gece kulübü yangınında ölenler için taziye defterini imzaladı ve destek mesajı iletti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:06
Üsküp Büyükelçisi Ulusoy, Yangında Hayatını Kaybedenler için Taziye Defteri İmzaladı

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya'da gerçekleşen trajik gece kulübü yangınında hayatını kaybeden 59 kişi için Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığında açılan taziye defterini imzaladı.

Başkent Üsküp'teki bakanlık binasına gelen Ulusoy, burada yangında yaşamını yitirenler için düzenlenen taziye defterine duyduğu saygıyı belirtti. Bakanlık Müsteşarı Elena Kuzmanoska ile bir araya gelen Ulusoy, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yangından yara alan kişiler için acil şifa dileklerini ileten Ulusoy, Kuzmanoska'ya, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bu süreçte de dost ve kardeş Kuzey Makedonya halkına yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Yangının ardından Kuzey Makedonya'da 7 gün sürecek milli yas ilan edildi. Bu çerçevede Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğindeki bayraklar yarıya indirilmiş durumda.

Olayın Detayları

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Koçani şehrinde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde kullanımı sonucu çıkan yangın, 59 kişinin ölümüne ve 22'si ağır olmak üzere toplam 155 kişi yaralanmasına yol açtı. Yaralılardan 9'u, tedavi edilmek üzere Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya nakledildi.

Kuzey Makedonya hükümeti, olayın ardından ülke genelinde milli yas ilan ettiğini aktarırken, Koçani Belediye Başkanı Ljupco Papazov istifa etti.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya'da gece kulübü yangınında hayatını...

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya'da gece kulübü yangınında hayatını kaybeden 59 kişi için Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığında açılan taziye defterini imzaladı.

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