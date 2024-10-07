Üsküp'te Filistin ve Lübnan İçin Dayanışma Gösterisi

Üsküp'te Dayanışma Etkinliği

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Filistin ve Lübnan halklarıyla dayanışma amacıyla bir gösteri gerçekleştirildi. Etkinlik, Kiril ve Metodiy Üniversitesi öğrencileri ve çeşitli sosyal gruplar tarafından organize edildi.

Kalabalık Katılım

Başbakanlık binası önünde yoğun bir katılımın olduğu gösteride, "Soykırımı durdur" ve "Filistin için özgürlük" yazılı pankartlar açıldı. Farklı etnik gruplardan gelen katılımcılar arasından özellikle kefiye giyenler ve Filistin bayrağı taşıyanlar dikkatleri üzerine çekti.

Şiir ve Müzik

Etkinlikte, Filistin ve Lübnan'da hayatını kaybedenler anısına şiirler okundu. Katılımcılar, dayanışma mesajlarını güçlendiren konuşmalar yaptı ve birlikte şarkılar söylediler.

Talep ve Yaptırımlar

Göstericiler, Filistin Devleti'nin tanınması ve İsrail ile ticaretin durdurulması gerektiğini vurgulayarak, Gazze'de gerçekleştirilen eylemler nedeniyle bu ülkeye yaptırım uygulanmasını talep ettiler.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.