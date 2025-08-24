Ust-Luga Limanı'na İHA Saldırısı: Rusya 95 İHA’nın İmha Edildiğini Açıkladı

Ust-Luga Limanı'na İHA Saldırısı İddiası

Rusya Savunma Bakanlığı, Ust-Luga limanına ve ülkenin çeşitli bölgelerine gece boyunca Ukrayna kaynaklı insansız hava araçları (İHA) saldırılarının düzenlendiğini bildirdi. Bakanlık, çatışmalar sırasında toplam 95 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı'nın açıklaması ve hedef bölgeler

Açıklamada, imha edilen İHA'ların etkilediği alanlar arasında Bryansk, Tver, Kaluga, Oryol, Tambov, Novgorod, Belgorod, Rostov, Kursk, Smolensk, Samara ve Leningrad bölgeleri, Tataristan Cumhuriyeti ve Kırım Yarımadası olduğu belirtildi. Ayrıca, yerel saatle 10.05 civarında Leningrad bölgesinde Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

Bakanlık, bir önceki gün Moskova saatiyle 17.00-23.30 arasında da Bryansk, Kaluga, Smolensk, Kursk, Leningrad, Tver, Novgorod, Oryol, Tambov, Moskova bölgeleri, Çuvaşistan Cumhuriyeti ve Karadeniz üzerinde 57 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Ust-Luga Limanı'ndaki hasar ve yetkili açıklamaları

Ust-Luga, Baltık Denizi’nin en büyük ve Rusya’nın Novorossiysk'ten sonraki ikinci en büyük limanıdır. Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda dünden bu yana bölgeye İHA saldırıları düzenlendiğini ve düşen bir İHA'nın Ust-Luga Limanı'ndaki doğal gaz şirketi Novatek'in terminalinde yangına sebep olduğunu duyurdu.

Drozdenko, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, yakıt tanklarının yangından etkilenmediğini ve Leningrad bölgesindeki İHA tehdidinin sona erdiğini açıkladı. Valinin bildirimine göre terminalde çıkan yangın söndürüldü ve terminal sahibi şirket sahada onarım çalışmalarına başladı.

St. Petersburg Demiryolları Şirketi ise Ust-Luga Limanı yakınlarındaki terminalde alevlerin söndürülmesine destek amacıyla 183 tondan fazla su ve 5 ton köpük içeren yangın söndürme treninin sevk edildiğini duyurdu.

Havalimanı seferlerine etkisi

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), İHA saldırıları nedeniyle bazı şehirlerdeki havalimanlarında uçuşların zaman zaman durdurulduğunu bildirdi. St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda kısıtlamaların kaldırıldığı; havalimanında 90’dan fazla seferin iptal edildiği, 80’den fazla uçuşta gecikme yaşandığı ve 42 uçuşun alternatif havalimanlarına yönlendirildiği açıklandı.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor.