Usta Oyuncularla Dolu 'Hain' Filmi 13 Aralık'ta Vizyona Giriyor

Aksiyon, dram ve fantastik türlerinin etkileyici bir birleşimi olan 'Hain' filmi, 13 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmin ilk fragmanı, izleyicilerin beğenisine sunuldu ve büyük ilgi topladı. Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Meltem Beydilli, Ali Düşenkalkar ve Itır Esen gibi usta oyuncuların performanslarıyla dikkat çeken bu projede, izleyicilere unutulmaz bir film deneyimi vaat ediliyor.

Fix360 yapımcılığında gerçekleştirilen film, kendilerini özel ve dokunulmaz gören, sonsuz güç ve servet sahibi bir grup insanın karmaşık ve entrikalarla dolu dünyasını konu alıyor. Filmin yönetmenliğini Berke Üzrek üstleniyor.

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