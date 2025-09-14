Utah Valisi Cox: Charlie Kirk'ün Zanlısı Tyler Robinson Yetkililerle İşbirliği Yapmıyor

Utah Valisi Spencer Cox, Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson'un yetkililerle işbirliği yapmadığını, çevresindekilerin ise bilgi verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 21:50
Vali Cox'un açıklamaları

Utah Valisi Spencer Cox, ABC News ile yaptığı röportajda, Cumhuriyetçi aktivist Charlie KirkTyler Robinson hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Vali Cox, 22 yaşındaki Robinson konusunda, "Yetkililere itiraf etmedi. İşbirliği yapmıyor ama çevresindeki kişiler işbirliği yapıyor, bu bence çok önemli." ifadelerini kullandı.

Vali ayrıca, zanlıya yönelik resmi suçlamaların salı günü yapılacağını belirtti. Cox, Robinson'un sessiz kalmayı tercih ettiğini, ancak başta Robinson'un beraber kaldığı iddia edilen cinsiyet değiştirmiş ev arkadaşı olmak üzere çevresindeki kişilerin yetkililerle işbirliği yaptığını söyledi.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili olarak cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmış; ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

