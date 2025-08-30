Utrecht'te Temsili Araçla Hind Receb ve Gazze'deki Çocuklara Dikkat Çekildi

Utrecht'te Hind Receb'in Bulunduğu Araç Temsili Olarak Sergilendi

Hollanda'nın Utrecht kentinde, 29 Ocak 2024'te İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırısında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Receb ve ailesinin bulunduğu araç temsili olarak sergilendi. Etkinlik, ziyaretçilere Gazze'de yaşananları hatırlatmak ve ölen çocukların anısını yaşatmak amacıyla düzenlendi.

Sergiyi organize eden Cemal Arıcan, gönüllülerle birlikte Stadhuis Meydanı'nda temsili aracı teşhir etti. Araç, kurşun delikleri ve hasarlı görünümüyle sembolik olarak sunuldu; ziyaretçilere Hind'in hikayesini ve Gazze'deki çocukların durumunu anlatan broşürler dağıtıldı. Sergilenen araca gelenler üzerine çiçek bırakarak saygı gösterdi.

Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterilere katılırken kendisini çaresiz hissettiğini belirterek, 'Gazze'de yaşananlar için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Aklıma Hind Rajab'ın öldürüldüğü aracın temsilini sergilemek geldi.' dedi. Arıcan, hurdalıktan aldığı bir arabayı kuzenleriyle birlikte Hind'in öldürüldüğü araca benzetmeye çalıştıklarını söyledi ve sembolik sergiyi Hollanda'nın ardından başka ülkelerde de devam ettireceklerini belirtti.

Her hafta sonu farklı kentlerde sergilenen araç, yarın da Utrecht kentinin Vredenburg Meydanı'nda ziyaret edilebilecek.

Hind Receb'in öldürülmesi

İsrail güçleri, 29 Ocak 2024'te Gazze Şeridi'nde, sığınacak bir yer bulmaya çalışan bir aracı hedef aldı. Tel el-Hava / Tel el-Heva Mahallesi'nde seyir halindeyken vurulan araçta 6 yaşındaki Hind Receb ile akrabaları bulunuyordu. Saldırı sonucunda ilk anlarda araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı sırasında araçta bulunan 15 yaşındaki Leyan Hamade, Filistin Kızılayı'nı arayarak yardım istemiş; yayınlanan kayıtlar Leyan'ın yardım çağrısını belgeledi. Receb, Filistin Kızılayı yetkililerine yaklaşık 3 saat boyunca 'Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin.' diye yalvardı ancak bölgedeki saldırılar nedeniyle kurtarılamadı.

İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından, 10 Şubat 2024'te ulaşılan araçta Hind Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Araçta ön cam, gösterge paneli parçalanmış ve yan tarafında kurşun delikleri vardı. Olay dünyada geniş yankı uyandırdı.

Aynı bölgedeki başka bir aracın tamamen yanmış halde bulunması ve bunun yardım için gönderilen Filistin Kızılayı ambulansına ait olduğu belirtilmesi üzerine, ambulansın içindeki Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun da yaşamını yitirdi.

