Uttar Pradeş'te Traktör-Kamyon Çarpışması: 9 Ölü, 42 Yaralı

Uttar Pradeş'te traktörle kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi öldü, 42 kişi yaralandı; römork hac yolcularını taşıyordu, Yogi Adityanath tazminat sözü verdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:09
Kaza, Aligarh - Bulandshahr sınırında; traktör römorkunda hac yolcuları vardı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

India Today gazetesinin haberine göre, eyalet yetkilileri kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kazanın eyaletin Aligarh ile Bulandshahr kentleri sınırında yerel saatle 02.10 civarında gerçekleştiği; kamyonun, Rajasthan eyaletine hac ibadeti için gidenleri taşıyan traktörün römorkuna çarpması sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, traktöre takılı römorkun daha fazla yolcu taşınması amacıyla iki katlı hale getirildiğini belirtti.

Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, ölenlere başsağlığı dileyerek kazadan etkilenen kişiler ile ailelerine tazminat ödeneceğini kaydetti.

