Üveit Uyarısı: Tedavi Edilmezse Körlüğe Yol Açar — Prof. Dr. Selçuk Sızmaz

Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, üveitin tanı ve tedavisinin güç olduğunu, uygun tedavi edilmezse körlük ve kalıcı göz hasarına yol açabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:47
Acıbadem Adana Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, üveitin uzun süreli takip ve tedavi gerektirdiğini vurguladı.

Üveit nedir ve neden tehlikelidir?

Üveit, göz içi iltihaplanmasıdır ve gözün damarsal tabakasında ortaya çıkar. Prof. Dr. Sızmaz, 'Damarsal tabaka gözün katmanları içinde en ortada olan tabakadır ve çok yoğun damarlanmaya sahiptir' dedi. Vakaların yarısında altta yatan sebebin bilinmemesi nedeniyle tanısı zor, tekrarlayıcı ve uzun süreli takip gerektiren bir hastalık olduğunu belirtti.

Nedenleri

Üveit enfeksiyonlara bağlı olarak veya enfeksiyondan bağımsız biçimde ortaya çıkabilir. Sızmaz, en sık etkenlerin arasında tüberküloz, frengi, uçuk virüsü, toksoplazma ile enfeksiyona bağlı olmaksızın ortaya çıkabilen Behçet hastalığı, omurga iltihabi, romatizmal hastalıklar, sarkoidoz ve sistemik damar iltihapları bulunduğunu söyledi. 'O güne kadar bilinmeyen ancak üveit atağı ardından Behçet hastalığı tanınmış hastaların sayısı hiç de az değildir' ifadelerini kullandı.

Belirtiler ve seyir

Üveit bazen tek, bazen iki gözü birden tutabilir. Hastalar genellikle gözde kızarıklık, görme azlığı, bulanık görme, uçuşmalar, ışık hassasiyeti ve ağrı şikayetleriyle başvurur. Hastalık sıklıkla ataklarla seyreder ve 'Tedavinin yetersiz olması durumunda gözde kalıcı hasar bırakabilir' uyarısında bulunuldu.

Tedavi ve takip

Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, üveit tedavisinde önceliğin etkeni saptayıp ona yönelik tedavi başlamak olduğunu belirtti. Medikal ilaç tedavileri, damla, enjeksiyon veya sistemik tedavi uygulanabileceğini, tedavinin amacının atağı hızla baskılamak ve tekrarlama riskini azaltmak olduğunu vurguladı. 'Üveit dikkatle izlenmelidir ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir' dedi.

