Uykucu 29 Ekim'de Vizyonda: Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu Başrolde

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu başrollü Uykucu, Kubilay Tat senaryosu ve Can Ulkay yönetmenliğinde 29 Ekim'de vizyona giriyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:20
Yeni ajanlık filmi sinemalara geliyor

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu başrollerini paylaştığı Uykucu, 29 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi, filmle ilgili yapılan yazılı açıklamada duyuruldu.

Filme ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, senaryosunu Kubilay Tat kaleme aldı; yönetmen koltuğunda ise Can Ulkay bulunuyor.

Film, bir ajanlık hikayesi üzerinden, gizli bir örgütün karanlık dünyası ile iki yaralı ruhun kesişen yollarını ele alıyor. Yapımcılığını Polat Yağcı üstlendi.

Poll Films imzalı projede ayrıca Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal da rol alıyor.

