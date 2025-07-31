Uysal'dan Babacan'a Ziyaret: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Konuşuldu

Uysal, DEVA Genel Başkanı Babacan'ı Ziyaret Etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basına kapalı ziyaret, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmeden Ardından Basın Toplantısı

Görüşmenin ardından Uysal ve Babacan, ortak bir basın toplantısı düzenledi. Babacan, burada ülke gündemine ilişkin önemli konuları ele aldıklarını belirtti.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Toplantıda, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona dair bir soru üzerine Babacan, bu konunun uzun zamandır gündemde olduğunu ifade etti. Babacan, şöyle konuştu: "Kurulması, işleyişi uzun zamandır gündemde. İlk günden itibaren ihtiyatlı şekilde yaklaştık. O duruşumuz devam ediyor. Sorunların çözümü ile ilgili çıkış bulunursa ve bu da ortak akılla olursa destekleriz. Gerilim komisyonu değil, yarınlar için uzlaşı komisyonu olması lazım."

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ise partilerinin komisyona katılıp katılmamaya ilişkin kararlarını, pazartesi yapacakları toplantının ardından açıklayacaklarını kaydetti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal (sağda), DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı (solda), DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal (sağda), DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı (solda), DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.