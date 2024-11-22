Uyuşturucu Bağımlısı Gencin Canlı Yayındaki Yardım Talebi, Yeşilay'dan Yanıt Buldu

Yeşilay'dan Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele Destekleri
Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için bir televizyon programında canlı yayında yardım çağrısında bulunan genç Abdullah, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) gelen davet üzerine yeni bir hayata adım atmayı kabul etti.
Yeşilay’ın Ulusal ve Uluslararası Mücadele Faaliyetleri
Yeşilay, bağımlılıklara karşı ulusal ve uluslararası arenada duyarlılık oluşturmak için yürüttüğü farkındalık, önleme ve savunuculuk faaliyetleri ile Türkiye'nin her ilinde faaliyet gösteren YEDAM'lar üzerinden on binlerce kişiye ulaşıyor.
Abdullah'ın televizyon programındaki yarı yardım çağrısı, YEDAM Müdürü Fırat İşler'in yanıt vermesiyle yeni bir umut doğurdu. İşler, Abdullah'ı tedavi için YEDAM merkezine davet etti ve genç bu teklifi kabul ederek tedavi sürecine girmeye hazır olduğunu belirtti.
Bağımlılık Tedavisi
Fırat İşler, Abdullah’ın durumunu duyduktan sonra kendisine ulaşarak ihtiyaç duyduğu tüm destekleri sunmaya hazır olduklarını ifade etti. İşler, "Bağımlılık zor bir süreç ancak tedavisi mümkündür. Tamamen ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak bu mücadeleyi birlikte başaracağız" Ayrıca, Abdullah aracılığıyla ailelerinde bağımlılık öyküsü olanlara da seslenen İşler, 115 numaralı Yeşilay Danışma Hattı’nı arayarak uzman desteği alabileceklerini belirtti. Gerekli randevuları en yakın Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde oluşturabileceklerini açıkladı. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Ayrıca, Abdullah aracılığıyla ailelerinde bağımlılık öyküsü olanlara da seslenen İşler, 115 numaralı Yeşilay Danışma Hattı’nı arayarak uzman desteği alabileceklerini belirtti. Gerekli randevuları en yakın Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde oluşturabileceklerini açıkladı.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.