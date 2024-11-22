Uyuşturucu Bağımlısı Gencin Canlı Yayındaki Yardım Talebi, Yeşilay'dan Yanıt Buldu

Yeşilay'dan Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele Destekleri

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için bir televizyon programında canlı yayında yardım çağrısında bulunan genç Abdullah, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) gelen davet üzerine yeni bir hayata adım atmayı kabul etti.

Yeşilay’ın Ulusal ve Uluslararası Mücadele Faaliyetleri

Yeşilay, bağımlılıklara karşı ulusal ve uluslararası arenada duyarlılık oluşturmak için yürüttüğü farkındalık, önleme ve savunuculuk faaliyetleri ile Türkiye'nin her ilinde faaliyet gösteren YEDAM'lar üzerinden on binlerce kişiye ulaşıyor.

Abdullah'ın televizyon programındaki yarı yardım çağrısı, YEDAM Müdürü Fırat İşler'in yanıt vermesiyle yeni bir umut doğurdu. İşler, Abdullah'ı tedavi için YEDAM merkezine davet etti ve genç bu teklifi kabul ederek tedavi sürecine girmeye hazır olduğunu belirtti.

Bağımlılık Tedavisi