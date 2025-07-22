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Uyuşturucu Ele Geçirilen Araçta 2 Zanlı Tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nda ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 2 şüpheli Sakarya'da tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 16:19
Uyuşturucu Ele Geçirilen Araçta 2 Zanlı Tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Olay, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana geldi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu madde taşıyan bir aracın otoyolda bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Takip ve Durdurma İşlemleri

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen aracın takibi yapıldı. Araç, Bekirpaşa gişelerinde durdurularak arama yapıldı.

Uyuşturucu Maddeler ve Tutuklama

Yapılan arama sonucunda, 795 uyuşturucu hap ve 31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler B.B.A. (23) ve A.K. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı....

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı. Araçta ve içinde bulunan 2 kişi üzerinde yapılan aramada 795 uyuşturucu hap ve 31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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