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Uyuşturucu hırsızlığı davasından 3 memur 9 sanığın yargılanması devam ediyor!

Antalya Adliyesi'nde, adli emanet bölümünde meydana gelen 6 kilogram uyuşturucunun çalınmasıyla ilgili davada mahkeme süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 16:36
Uyuşturucu hırsızlığı davasından 3 memur 9 sanığın yargılanması devam ediyor!

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir duruşmada, adli emanet memurluğunda görevli olan 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Ahmet Ö, depoda çalıştığı süre boyunca depoda sadece 2 kişi olarak görev yaptıklarını belirterek, diğer sanık G.H.A'nın da depoda görevli olduğunu ifade etti. Ahmet Ö, depo anahtarının sadece kendisi, G.H.A ve bir başka çalışanın elinde olduğunu ve uyuşturucu muhafaza edilen odanın anahtarının ayrı olduğunu vurguladı. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını belirten Ahmet Ö, "G.H.A'nın görev alanının dışında uyuşturucu muhafaza edilen yere girdiğine şahit olmadım" dedi.

Tanıklardan adliye çalışanı Kubilay D. ise verilen talimatlar doğrultusunda 2 hafta boyunca depoda çalıştığını belirterek, "Her personel kafasına göre giremiyordu. Alarm sistemi her girişte devreye giriyordu" diye konuştu.

Sanık G.H.A. ise savunmasında, Adli Emanet bölümünde uyuşturucu muhafaza edilen yerde bulunmadığını vurgulayarak, "Depodan uyuşturucu almadım ve kimseye satış yapmadım" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiklerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ö.Ö. ve S.S.'nin tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların durumlarının devamına hükmetti.

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