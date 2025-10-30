Uzaktan Muayene: 1 Yılda 44 bin 719 Kişi Yararlandı

Yayın Tarihi: 30.10.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 11:27
Uygulama ve kapsam

Sağlık Bakanlığı tarafından evden çıkamayan, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için başlatılan uzaktan muayene hizmetinden bir yılda 44 bin 719 kişi faydalandı. Uygulama, 10 Şubat 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan 'Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik' ile hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, uygulamayla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmaya devam edildiğini belirtti.

Yaygınlaşma ve altyapı

Geçen yıl yayımlanan genelgeyle uzaktan sağlık hizmetlerinin takibi ve koordinasyonu sağlandı; bu sayede hizmet veren merkez sayısı arttı. Usta, 74 ilde toplam 912 kamu sağlık tesisinin uzaktan hizmet verecek şekilde dönüştürüldüğünü ve hedeflenen sağlık tesisi sayısının yüzde 91'ine ulaşıldığını söyledi.

Özellikle ikinci ve üçüncü basamak 535 kamu hastanesinde yürütülen hizmetlerle bir yıllık dönemde 44 bin 719 kişiye ulaşıldı ve hizmetlerin sürdüğünü vurguladı.

Eylül verileri

Usta, Eylül ayı verilerine göre 7 bin 638 aktif uzaktan değerlendirme randevusu oluşturulduğunu, bunlardan 5 bin 276'sının gerçekleştirildiğini aktardı.

En çok talep gören branşlar

Uzaktan hasta değerlendirmelerinin en çok talep gördüğü branşlar arasında Aile Hekimliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Nöroloji, Geriatri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, Evde Sağlık Birimi, Çocuk Endokrinolojisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum yer aldı.

Usta, vatandaşların hastaneye gitmesine gerek olmayan durumlarda uzaktan sağlık hizmetini tercih etmelerini istediğini belirterek, 'Gerçekten de mağdur olan kişilerin erişebilmelerini sağlayabilme adına oldukça üst seviyede bir hizmet. Etkin bir şekilde de tedavi planlaması yapılabilmekte. Gerekli durumlarda ise hastaneye yönlendirilmekte.' dedi.

Sağlık Bakanlığınca evden çıkamayan, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için hayata geçirilen uzaktan muayene hizmetinden bir yılda 44 bin 719 kişi yararlandı. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda bulundu.

