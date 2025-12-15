DOLAR
Uzm. Dr. Bekir Burak Kılboz Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji'de Hasta Kabulüne Başladı

Uzm. Dr. Bekir Burak Kılboz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği'ne atandı ve hasta kabulüne başladı; eksik poliklinik atamaları sürecek.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:45
Yeni atama, poliklinik hizmetlerini güçlendiriyor

Uzm. Dr. Bekir Burak Kılboz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği'ne atandı ve hasta kabulüne başladı.

Hastanede devam eden doktor atamaları kapsamında gerçekleştirilen atama ile Nöroloji Polikliniği'nin hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Eksik görülen polikliniklerdeki doktor atamalarının devam edeceği belirtildi; hastane yönetimi ihtiyaç duyulan birimlere takviyelerin süreceğini vurguladı.

