Uzm. Dr. Bekir Burak Kılboz Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji'de Hasta Kabulüne Başladı
Yeni atama, poliklinik hizmetlerini güçlendiriyor
Uzm. Dr. Bekir Burak Kılboz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği'ne atandı ve hasta kabulüne başladı.
Hastanede devam eden doktor atamaları kapsamında gerçekleştirilen atama ile Nöroloji Polikliniği'nin hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Eksik görülen polikliniklerdeki doktor atamalarının devam edeceği belirtildi; hastane yönetimi ihtiyaç duyulan birimlere takviyelerin süreceğini vurguladı.
UZM. DR. BEKİR BURAK KILBOZ HASTA KABULÜNE BAŞLADI