Uzm. Dr. Filiz Mıhçı: Migren Çocuklukta Başlar, Aileler Baş Ağrısını Hafife Almasın

Uzm. Dr. Filiz Mıhçı: Migren çocuklukta başlıyor, aileler baş ağrısını asla hafife almamalı

Antalya Memorial Hastanesi Çocuk Nörolojisi Bölümü’nden Uzm. Dr. Filiz Mıhçı, çocukluk ve ergenlik döneminde baş ağrılarının yaygın olduğunu belirterek, "Aileler baş ağrısını asla hafife almamalı" uyarısında bulundu.

Migren ve baş ağrılarının etkileri

Mıhçı, dünya genelindeki araştırmalara göre çocuk ve ergenlerin büyük bölümünde primer baş ağrılarının görüldüğünü söyledi. Migrenin sadece fiziksel sağlık üzerinde değil, okul başarısı, sosyal ilişkiler ve yaşam kalitesi üzerinde de önemli etkileri olduğuna dikkat çekti.

Baş ağrıları nasıl sınıflandırılır?

Çocuklarda baş ağrıları primer (temel) ve sekonder (başka bir hastalığa bağlı) olmak üzere iki ana grupta toplanır. En sık görülen primer baş ağrıları gerilim tipi baş ağrısı ve migrendir.

Nedenler ve tetikleyiciler

Mıhçı, migren ataklarının beyinde serotonin gibi maddelerin değişen salınımına bağlı olarak geliştiğini belirterek okul stresi, uyku düzensizliği, hormonal değişiklikler, hava şartları ve bazı besinlerin migreni tetikleyebileceğini söyledi. Ayrıca, migrenin genetik yatkınlığına dikkat çekerek, "Ailede migren öyküsü varsa, çocukta migren görülme riski yüzde 50–90 oranında artar" ifadesini kullandı.

Hangi durumlar uyarıcıdır?

Baş ağrıları bazen altta yatan başka hastalıkların belirtisi olabilir. Mıhçı, üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, farenjit, menenjit, hipertansiyon, kafa travmaları, beyin tümörleri, hidrosefali ve zehirlenmelerin örnekler arasında olduğunu vurguladı. Giderek artan, kronikleşen veya gece uyandıran baş ağrıları mutlaka araştırılmalıdır.

Önleme ve günlük alışkanlıklar

Mıhçı, baş ağrısının önlenmesinde yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti: Çocukların günde 8–10 saat düzenli uyuması, öğün atlamadan beslenmesi, yeterli sıvı alması ve düzenli egzersiz yapması gerektiğini söyledi. Stres yönetimi için gevşeme teknikleri, hobiler ve gerektiğinde psikolojik danışmanlık önerildi. Ayrıca, baş ağrısı günlüğü tutulmasının tetikleyicilerin belirlenmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Tedavi ve uzman değerlendirmesi

Çocuklarda baş ağrısı tedavisi ağrının şiddetine ve nedenine göre planlanır. Mıhçı, gerilim tipi baş ağrılarında basit yöntemlerin yeterli olabildiğini, ancak migren ve küme baş ağrılarında özel tedaviler gerektiğini söyledi. Uygun tedaviyle altı ay içinde çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde belirgin düzelme sağlanabildiğini belirterek, "Baş ağrısı olan çocuklar mutlaka çocuk nörolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir" dedi.

Uzm. Dr. Filiz Mıhçı’nın vurguladığı gibi, erken tanı ve düzenli takip hem semptomların kontrolünü kolaylaştırır hem de çocuğun yaşam kalitesini korur.

ANTALYA MEMORİAL HASTANESİ ÇOCUK NÖROLOJİSİ BÖLÜMÜ'NDEN UZM. DR. FİLİZ MIHÇI