Uzm. Dr. Gülşan’dan Çocuklarda Kabızlık Uyarısı: 3 Gün Kuralı

Uzm. Dr. Gülşan’dan çocuklarda kabızlık uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Gülşan, son dönemde çocuklarda kabızlık yakınmalarında belirgin bir artış olduğunu belirterek aileleri uyardı. Gülşan, özellikle ekran başında geçirilen uzun saatler ve azalan fiziksel hareketliliğin kabızlık oranlarını yükselttiğine dikkat çekti.

Artışın sebepleri

Uzm. Dr. Gülşan, kabızlık artışında en önemli etkenlerin beslenme bozuklukları, yetersiz sıvı alımı ve hareketsiz yaşam olduğunu söyledi. Ekran süresinin artması ve fiziksel aktivitenin azalmasının bağırsak hareketlerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Belirtiler ve ne zaman doktora başvurulmalı

Gülşan, kabızlığın yalnızca tuvalete çıkamama olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek şunları ifade etti: "Normalden daha sert dışkılama, karın ağrısı, iştahsızlık, dışkılama sırasında ağlama veya korkma gibi belirtiler kabızlığın işaretçisi olabilir." Ayrıca, "Özellikle 3 günden uzun süren kabızlık durumlarında mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır." uyarısında bulundu.

Beslenmenin rolü büyük

Dr. Gülşan, kabızlığın en önemli nedenlerinden birinin yanlış beslenme alışkanlıkları olduğunu belirtti. "Lif açısından fakir beslenme (fast food, paketli gıdalar, beyaz ekmek ağırlıklı menüler), yetersiz su tüketimi, süt ve süt ürünlerinin aşırı tüketimi, düzensiz öğünler kabızlığı tetikleyebilir." dedi. Ailelere günlük beslenmeye su, sebze, meyve, kuru kayısı, armut, yulaf gibi lif açısından zengin gıdaları eklemelerini önerdi.

Tuvalet eğitimi ve psikolojik etkenler de önemli

Uzm. Dr. Gülşan, tuvalet eğitimi sırasında yaşanan zorluklar ve çocuğun tuvaleti tutma alışkanlığının bağırsak hareketlerini yavaşlatarak kabızlığı artırabileceğini ifade etti. "Çocuğa baskı yapılmamalı, tuvalet eğitimi yumuşak bir geçiş süreci olmalı. Tuvalet korkusu varsa bu mutlaka gözlemlenmeli ve gerekirse bir uzman desteği alınmalı. Tuvalet zamanı oyunlaştırılarak çocuk için daha rahat bir ortam oluşturulmalı." şeklinde konuştu.

Tedavisiz bırakılmamalı

Gülşan, kabızlığın tedavi edilmediğinde ciddi problemlere yol açabileceğini belirterek uyardı: "Dışkı birikmesine bağlı olarak makat çatlakları, iştahsızlık, huzursuzluk, kilo kaybı ve çocuklarda tuvalet kaçırma gibi problemler ortaya çıkabilir. Bu nedenle kabızlık uzun sürdüğünde ailelerin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekir."

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. MELTEM GÜLŞAN